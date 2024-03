Grand-Tunis : Tomates à 3800 dt/ Kg et piments à 4000 dt/ Kg, des quantités saisies à l’Ariana et réinjectées dans une grande surface

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations annonce qu’une équipe de contrôle économique de sa direction régionale de l’Ariana a procédé, en coordination avec la police municipale de l’Ariana, hier, jeudi 14 Mars 2024, à la saisie de 800 Kg de piments et et de tomates, au niveau de points de vente au détail des légumes et fruits, dans la région de Raoued, et ce pour hausse démesurée des prix des tomates à 3800 millimes/ Kg, et du piment à 4000 millimes/ Kg.

Les quantités en question ont été réinjectées, immédiatement dans un espace commercial aux prix de 2000 millimes Kg/ pour les tomates et de 3000 millimes/ Kg pour les piments doux.

Les contrevenants ont été convoqués pour les besoins des PV établis à leur encontre.

Cette opération a été menée après consultation du parquet, dans le cadre de la lutte contre la hausses illicite des prix des tomates et du piments.

