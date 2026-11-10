Pétrole : le baril de Brent repasse sous les 90 dollars

Le baril recule encore ce mardi. Le Brent a glissé sous la barre des 90 dollars, une première depuis août, porté par un regain d’espoir autour du Moyen-Orient.

Les marchés réagissent aux échanges diplomatiques qui s’intensifient entre Washington et Téhéran. Lundi, Donald Trump a affirmé percevoir un « élan positif » vers un accord censé mettre fin à la guerre avec l’Iran, et les investisseurs ont pris cela comme un signal d’apaisement.

Vers 9h05 GMT (10h05 à Paris), le Brent de la mer du Nord, pour livraison en janvier, est descendu jusqu’à 89,66 dollars avant de se stabiliser autour de 90,33 dollars, soit une baisse de 2,42 %. De son côté, le West Texas Intermediate américain, pour livraison en décembre, perdait 2,29 % et s’échangeait à 84,86 dollars.

Avec AFP