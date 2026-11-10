Intoxication alimentaire dans un établissement scolaire à Makthar

10-11-2026

Lundi soir, onze jeunes filles de l’établissement scolaire « 14 Janvier », à Makthar (gouvernorat de Siliana), ont présenté des signes d’intoxication alimentaire après le repas. C’est ce qu’a indiqué mardi Adnane Laabidi, coordinateur régional de l’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) à Siliana, dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

D’après lui, leur état de santé est stable. Une équipe régionale de l’Instance s’est rendue sur place pour examiner la situation et évaluer la gravité des cas.

Les symptômes sont apparus une dizaine de minutes seulement après le dîner : des douleurs abdominales, et deux cas de vomissements. Pas de fièvre, et aucune aggravation n’a été signalée.

Le repas serait à l’origine de ces troubles digestifs, selon le responsable, mais rien n’est encore confirmé. Des échantillons ont été prélevés et les résultats des analyses, attendus prochainement, diront si des bactéries sont présentes dans les aliments.

Adnane Laabidi a également rappelé qu’au début de chaque année scolaire, les services régionaux de l’Instance mènent une vaste campagne de contrôle dans les établissements scolaires et universitaires de la région qui disposent de cuisines. Les rapports tirés de ces visites ont mis au jour plusieurs manquements, dont l’absence d’analyses médicales périodiques, pourtant exigées tous les six mois pour garantir la sécurité sanitaire.

Avec TAP

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