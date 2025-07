Guardiola temporise pour Yamal : « On verra dans dix ou quinze ans »

Pep Guardiola a été interrogé sur son avenir et sa situation à Manchester City lors d’un entretien accordé à GQ Hype. Il a aussi été questionné sur Lamine Yamal. « Je pense que Lamine Yamal devrait pouvoir poursuivre sa carrière. Et quand il aura joué quinze ans, nous déciderons s’il est meilleur ou moins bon. Qu’il poursuive sa carrière.»

Pour le coach de Manchester City, il est prématuré et surtout pas bon de le comparer à un certain Lionel Messi. « Le fait qu’ils le comparent à Messi est un gros problème. C’est comme comparer un peintre à Van Gogh, et ils diront : « waouh, il n’est pas mauvais, c’est signe qu’il est bon ».» Le message est clair.