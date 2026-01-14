Coupe d’Espagne : Albacete élimine le Real Madrid

Lors des huitièmes de finale de la Coupe du Roi ce mercredi 14 janvier 2026, Albacete a créé l’exploit monumental de la saison en éliminant le Real Madrid sur le score de 3-2 au stade Carlos Belmonte. Pour la grande première d’Alvaro Arbeloa sur le banc madrilène (nommé suite au départ de Xabi Alonso), la soirée a tourné au cauchemar malgré les buts de Franco Mastantuono et de Gonzalo García.

Les joueurs d’Albacete ont fait preuve d’un courage héroïque, portés par un doublé décisif de Jefté Betancor, dont le but de la victoire inscrit à la 94e minute a fait basculer le stade dans l’euphorie. Cette défaite historique plonge la Maison Blanche dans une crise profonde, quelques jours seulement après sa défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face au Barça.