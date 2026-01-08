Supercoupe d’Espagne : Le Real frustre l’Atletico

08-01-2026

Lors de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne disputée ce jeudi 8 janvier 2026 à Djeddah, le Real Madrid s’est imposé 2-1 face à l’Atletico Madrid dans un derby intense. Les Merengues ont frappé d’entrée grâce à un coup franc magistral de Federico Valverde dès la 2e minute, avant que Rodrygo ne double la mise en seconde période (55e) sur un service de l’Uruguayen.

Malgré une réduction du score rapide d’Alexander Sørloth (58e) et une pression constante des Colchoneros en fin de match, la défense dirigée par Xabi Alonso a tenu bon. Ce succès permet au Real Madrid de se qualifier pour la finale où il retrouvera le FC Barcelone ce dimanche pour un Clasico au sommet.

