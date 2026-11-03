Hajj 2027 : le pèlerinage coûtera aux Tunisiens 330 dinars de plus qu’en 2026

Le ministère des Affaires religieuses a fixé à 21 330 dinars tunisiens le tarif du Hajj pour la saison 1448 de l’hégire (2027). Ce montant se décompose en 17 200 dinars pour l’hébergement et les services, et 4 130 dinars pour le transport aérien, assuré par Tunisair et Saudi Airlines.

Selon un communiqué émanant du Ministère des Affaires religieuses (annonce du 2 novembre 2026), les candidats retenus, avertis par SMS de leur inscription sur la liste définitive, sont invités à régler l’intégralité des frais dans un bureau de poste, en veillant à obtenir un reçu et une carte prépayée. Ils devront ensuite se rendre au guichet unique de leur gouvernorat, selon le calendrier prévu, pour finaliser les formalités de voyage.

Ce nouveau tarif prolonge la hausse continue du coût du pèlerinage pour les Tunisiens, avec 330 dinars supplémentaires par rapport à la saison 2026.