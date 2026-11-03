Marchés publics : Kaïs Saïed réclame une révision de la législation

Le président de la République, Kaïs Saïed, a plaidé pour une refonte complète du cadre juridique des marchés publics. Il s’exprimait lundi au palais de Carthage, lors d’une entrevue avec Salah Zouari, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, qui assure l’intérim du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

Selon un communiqué de la présidence, le chef de l’État souhaite que cette réforme ne se limite pas aux infrastructures mais couvre tous les secteurs. L’objectif est de combattre la corruption, de freiner les dérives et de raccourcir les délais de réalisation des projets. Il a jugé les textes actuels obsolètes, en pointant les retards d’exécution de nombreux chantiers ainsi que des pratiques frauduleuses et corruptrices constatées dans certains marchés.

La réunion a également fait le point sur plusieurs projets d’infrastructure, en particulier la route reliant la Tunisie à l’Algérie, dont les travaux sont presque terminés. Ont aussi été évoqués des chantiers routiers à l’intérieur du pays, certains inachevés et d’autres ayant montré de graves défaillances peu après leur livraison.

Kaïs Saïed a par ailleurs abordé le méga-projet de pont destiné à relier l’île de Djerba au continent, en remplacement des bacs et de la route romaine. D’après le communiqué, cet ouvrage mettrait un terme aux difficultés quotidiennes des voyageurs. Soulignant la nécessité de désenclaver plusieurs régions, il a insisté sur l’urgence de soulager les citoyens confrontés aux longues attentes et aux problèmes de déplacement.

Il a rappelé que les richesses naturelles présentes dans toutes les régions du pays, longtemps négligées, n’ont pas empêché le désespoir et l’exclusion de leurs habitants. Estimant que la Tunisie mène une course contre la montre, il a affirmé que le peuple tunisien, qui a beaucoup sacrifié pour sa libération, est capable de réaliser ses aspirations et de rendre possible ce qui semblait impossible.

Enfin, le président a assuré que les réalisations à venir seraient précédées de décisions en ce sens, et a réaffirmé sa volonté d’aller de l’avant tant que la volonté reste libre et la détermination inflexible.