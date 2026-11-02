Ligue 1 : AS Marsa-ES Sahel sera rejoué

02-11-2026

La commission d’appel de la Fédération Tunisienne de Football a tranché dans le dossier du recours introduit par l’Avenir Sportif de La Marsa contre la décision de la Ligue Nationale de Football Professionnel d’ordonner de rejouer son match face à l’Etoile Sportive du Sahel.

Pour rappel, le 7 octobre dernier, la LNFP avait décidé que le match sera rejoué à la suite d’une réclamation déposée par l’Etoile du Sahel.

Le club étoilé contestait un changement effectué par l’AS Marsa sans l’obtention de l’aval de l’arbitre.

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