Météo en Tunisie : Températures en hausse ce mardi

En ce mardi 3 novembre 2026, le temps sera caractérisé par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions. Des pluies éparses sont attendues sur les zones côtières du nord, avec des passages nuageux sur tout le reste du pays.

Le vent soufflera du secteur ouest, faible à modéré, avant de tourner au secteur sud et de se renforcer relativement près des côtes.

Les températures maximales connaîtront une légère hausse. Elles varieront généralement entre 20 et 25°C et avoisineront les 17°C sur les hauteurs.

La mer sera peu agitée dans le golfe de Gabès et agitée sur le reste des côtes.