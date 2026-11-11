Interview-Billets du Derby : Le Club Africain face au dilemme financier et populaire

Face à la grogne des supporters du Club Africain suite à l’annonce des prix des billets pour le derby, un responsable s’exprime sous couvert d’anonymat pour apaiser les tensions tout en assumant les choix de la direction.

Nous comprenons parfaitement la frustration et la colère légitime de notre public face aux tarifs annoncés, comme l’illustre cette réaction d’un supporter sur les réseaux sociaux : « Pelouse à 40dt, c’est de la folie ». Cette contestation intervient dans un contexte sportif délicat où l’équipe traverse un passage à vide en championnat.

Le responsable des Rouges et blancs souligne : « La direction est pleinement consciente des difficultés financières des supporters et de la rudesse de ce positionnement tarifaire. Malgré cette incompréhension, le club doit faire face à des impératifs économiques vitaux pour assurer sa survie et son fonctionnement au quotidien ». Il poursuit : « Tous les clubs, partout dans le monde, capitalisent au maximum lors des grands rendez-vous ».

Le besoin impératif de ressources financières pour le club se justifie par la nécessité d’exploiter chaque grand moment de la saison, à l’instar de ce qu’a rappelé le club lors d’opérations passées : « C’était une grande réussite lors de la diffusion des matchs contre Djoliba et le TP Mazembe avec plus de 2 millions de dinars de recette ». Ces rentrées d’argent exceptionnelles sont indispensables pour éponger les dettes et maintenir la structure à flot, nous a confié le responsable clubiste.

Malgré la grogne et les critiques acerbes sur la cherté des billets, le responsable insiste sur le fait que l’institution « ne peut se passer de cette manne financière en cette période charnière ». L’objectif reste de concilier la réalité budgétaire incontournable du Club Africain, qui fait face à d’énormes dépenses, avec le soutien indéfectible de son public, espérant que la passion l’emportera pour aider l’équipe à surmonter cette crise à la fois sportive et financière.