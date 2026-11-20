Protection de l’enfance : médecins, police et école mobilisés

Protéger les enfants, ce n’est pas seulement soigner les victimes. C’est ce qu’a rappelé le Dr Mohamed Allouche, chef du service de médecine légale et de l’unité « Nejda » (secours) de l’hôpital Charles-Nicolle, dans une déclaration à Mosaïque FM. Pour lui, la prise en charge médicale et médico-légale doit s’accompagner d’actions de prévention et de sensibilisation en milieu scolaire.

L’unité « Nejda » organise régulièrement des campagnes dans les écoles et les lycées, en coordination avec la Direction de la prévention sociale. Les élèves y sont sensibilisés aux dangers de l’addiction et de la drogue, et apprennent comment réagir et demander de l’aide face à la violence ou à une agression.

Les chiffres montrent que ces actions sont nécessaires. Selon une étude de l’UNICEF menée auprès de 3 098 élèves de 12 à 18 ans, dans 40 établissements répartis sur 11 gouvernorats, 28,4 % ont subi des violences physiques et 61,4 % des moqueries ou des insultes. Toujours d’après cette étude, 57 % des actes de violence recensés surviennent au sein même des établissements scolaires.

Le coût de ces violences est aussi économique. Une étude conjointe du ministère de la Famille et de l’UNICEF l’estime, pour les violences faites aux enfants en Tunisie, à 2,6 milliards de dinars en 2022, soit 1,9 % du PIB.

Dans la même logique, le ministère de l’Intérieur a organisé vendredi une visite d’élèves au siège de la Direction générale des unités d’intervention, à Bouchoucha. Elle s’inscrit dans un programme commun avec le ministère de l’Éducation, destiné à prévenir la violence et les comportements à risque à l’école. L’ensemble de ces initiatives repose sur une approche participative qui réunit les secteurs sécuritaire, sanitaire et éducatif, afin de renforcer la protection des enfants et d’encourager le signalement des violences.