Handball : Les résultats de la neuvième journée

15-11-2026

Voici les résultats des rencontres de la 9ème journée du championnat Elites de handball disputées ce samedi.

Espérance de Tunis 31-28 Etoile du Sahel

Club Africain 26-26 BS Beni Khiar

SC Moknine 22-25 CS Sakiet Ezzit

El Menzah Sport 26-24 EM Mahdia

CHB Jemmel 33-35 AS Hammamet

US Témimienne 30-31 AS Téboulba

Classement :

1- Espérance de Tunis 27 pts

2- Etoile du Sahel 23 pts

3- Club Africain 22 pts

4- BS Beni Khiar 22 pts

5- CS Sakiet Ezzit 22 pts

6- SC Moknine 17 pts

7- AS Hammamet 17 pts

8- CHB Jemmel 16 pts

9- EM Mahdia 15 pts

10- El Menzah Sport 13 pts

11- AS Téboulba 13 pts

12- US Témimienne 9 pts

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