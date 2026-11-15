Handball : Les résultats de la neuvième journée
15-11-2026
Voici les résultats des rencontres de la 9ème journée du championnat Elites de handball disputées ce samedi.
Espérance de Tunis 31-28 Etoile du Sahel
Club Africain 26-26 BS Beni Khiar
SC Moknine 22-25 CS Sakiet Ezzit
El Menzah Sport 26-24 EM Mahdia
CHB Jemmel 33-35 AS Hammamet
US Témimienne 30-31 AS Téboulba
Classement :
1- Espérance de Tunis 27 pts
2- Etoile du Sahel 23 pts
3- Club Africain 22 pts
4- BS Beni Khiar 22 pts
5- CS Sakiet Ezzit 22 pts
6- SC Moknine 17 pts
7- AS Hammamet 17 pts
8- CHB Jemmel 16 pts
9- EM Mahdia 15 pts
10- El Menzah Sport 13 pts
11- AS Téboulba 13 pts
12- US Témimienne 9 pts
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