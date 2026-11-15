CL-AFR : Un Marocain pour Zamalek-Club Africain

15-11-2026

La Confédération Africaine de Football a désigné un corps arbitral marocain pour diriger la rencontre entre le Zamalek et le Club Africain, comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions africaine 2026-2027.

L’arbitre marocain Jalal Jayed officiera au centre du terrain.

Son compatriote Hamza El Fariq, qui a récemment dirigé le match entre la Tunisie et la Libye à Sfax, sera chargé de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

Cette affiche de la première journée du groupe B entre le représentant tunisien et son homologue égyptien se déroulera le samedi 28 novembre 2026 au stade international du Caire, avec un coup d’envoi fixé à 17h00.

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