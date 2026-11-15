CL-AFR : ES Tunis-Wiliete confié à un arbitre somalien

15-11-2026

La Confédération Africaine de Football a désigné l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan pour diriger la rencontre entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Wiliete SC comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions africaine 2026-2027.

Omar Abdulkadir Artan sera assisté à la VAR par l’Algérien Ibrahim Lahlou.

Pour rappel, l’Espérance Sportive de Tunis entamera sa campagne dans le groupe A le samedi 28 novembre au stade Hamadi Agrebi de Rades.

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