Handball : L’ES Sahel porte plainte contre Boughanmi et Nemli

L’Étoile sportive du Sahel a annoncé, dans un communiqué, qu’elle intentera une action en justice contre un gardien de but et un joueur de l’équipe de handball de l’Espérance Sportive de Tunis.

Le club étoilé a précisé qu’une vidéo montrant les deux joueurs en train de scander des chants injurieux et offensants à l’encontre de la région du Sahel a circulé après la victoire de l’EST, hier, face à l’ESS en championnat.

L’ESS a estimé que ces chants ne portent pas seulement atteinte à la région du Sahel, mais enveniment également l’ambiance au sein de la sélection nationale.