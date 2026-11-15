Coupe de la CAF : Un arbutre gambien pour CSS-Black Bulls
15-11-2026
La Confédération africaine de football a désigné l’arbitre gambien Abdallah L.Jammeh pour le match de la première journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération entre le Club sportif sfaxien et le club mozambicain Black Bulls.
Jammeh aura pour assistants, le Libérien Joel Wonka Doe et le Capverdien Djêry Gomes Lopes.
Le match est programmé pour le dimanche 29 novembre à 17h00 au Stade Taïeb M’hiri.
Lire aussi
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Un arbutre gambien pour CSS-Blac
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Le programme complet de la premi
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Le programme pour le CS Sfaxien
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Voici la composition des groupes