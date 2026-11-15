Coupe de la CAF : Un arbutre gambien pour CSS-Black Bulls

La Confédération africaine de football a désigné l’arbitre gambien Abdallah L.Jammeh pour le match de la première journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération entre le Club sportif sfaxien et le club mozambicain Black Bulls.

Jammeh aura pour assistants, le Libérien Joel Wonka Doe et le Capverdien Djêry Gomes Lopes.

Le match est programmé pour le dimanche 29 novembre à 17h00 au Stade Taïeb M’hiri.