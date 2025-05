Hausse des prix de la viande d’agneau : l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur appelle à un plafonnement et au boycott

Face à la flambée des prix de la viande d’agneau à l’approche de l’Aïd, l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur a appelé, ce mardi 27 mai 2025, le ministère du Commerce à fixer un prix plafond à 43 dinars le kilogramme chez les détaillants. Dans le même élan, elle invite les consommateurs à boycotter tout point de vente qui dépasse ce tarif.

Dans un communiqué, l’Organisation a exprimé sa vive inquiétude face à l’envolée des prix pratiqués dans certaines boucheries, où le kilo d’agneau peut atteindre voire dépasser les 55 dinars. Une situation qu’elle juge inacceptable, surtout dans un contexte de baisse des coûts de production et de dégradation continue du pouvoir d’achat des citoyens.

L’Organisation dénonce fermement les pratiques spéculatives et les monopoles sur le marché, accusés d’aggraver la précarité des consommateurs et de nourrir une dynamique de corruption économique.

Elle appelle également les Tunisiens à s’approvisionner exclusivement auprès des circuits de distribution officiels, où le prix de référence de la viande d’agneau à la pesée est fixé à 21,900 dinars le kilo. Tout dépassement de ce tarif dans le cadre des ventes de moutons destinés aux sacrifices doit, selon elle, être signalé.

L’Organisation lance ainsi une campagne citoyenne de boycott contre les prix excessifs — au-delà de 21,9 dinars/kg pour les moutons et 43 dinars/kg pour la viande en boucherie —, présentée comme une action pacifique et responsable visant à restaurer l’équilibre du marché et garantir des prix justes.

Elle exhorte les consommateurs à signaler toute infraction via les canaux officiels de plainte, assurant un suivi rigoureux et la publication régulière de rapports sur le respect des règles tarifaires par les différents intervenants du secteur.

Gnetnews