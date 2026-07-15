Haythem El Mekki condamné en appel à un an de prison

Le journaliste et chroniqueur Haythem El Mekki a annoncé, ce mercredi 15 juillet 2026, avoir été condamné en appel à une peine d’un an de prison, dans une affaire liée à des déclarations publiques.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a précisé que cette condamnation concernait un dossier ouvert à Sfax en janvier 2024, lié à la publication d’informations sur la situation de la morgue de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba. Le tribunal de première instance avait initialement prononcé un non-lieu dans cette affaire, avant que la cour d’appel ne le condamne finalement à un an de prison.

Haythem El Mekki rappelle avoir fait l’objet de trois procédures judiciaires distinctes ces dernières années : à Gorjani en mai 2023, à Sfax en janvier 2024, et à El Aouina en mars 2025 — toutes liées, selon lui, à des déclarations médiatiques ou à des publications sur les réseaux sociaux.

Le chroniqueur précise que les poursuites avaient initialement été engagées sur la base du décret-loi n°54, avant que la condamnation ne soit finalement prononcée en vertu de l’article 86 du Code des télécommunications.

Dans son message, il estime que cette décision constitue un nouveau signal adressé aux voix critiques, tout en assurant avoir toujours eu conscience des risques liés à son engagement. Il conclut en adressant un message de solidarité à l’ensemble des personnes qu’il considère victimes d’injustice.