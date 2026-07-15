Vague de chaleur : 12 gouvernorats placés en alerte élevée par l’INM

L’Institut national de la météorologie (INM) a classé, ce mercredi, 12 gouvernorats en niveau d’alerte élevé, appelant à une vigilance maximale face à la vague de chaleur attendue. Sont concernés : Béja, Jendouba, Le Kef, Siliana, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid, Sfax, Gafsa, Tozeur, Gabès et Kébili.

Selon la carte de vigilance publiée par l’Institut pour les journées des 15 et 16 juillet, le temps sera chaud à localement très chaud, avec apparition du sirocco. Ces conditions pourraient présenter des risques importants, notamment pour les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies chroniques ou de troubles mentaux, ainsi que celles suivant un traitement médicamenteux régulier.

L’INM met également en garde les sportifs et les personnes travaillant en plein air contre les risques de déshydratation et de coup de chaleur, dont les principaux symptômes sont une température corporelle supérieure à 40°C, une peau rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une soif intense et une perte de connaissance.

Les recommandations de l’Institut

L’INM recommande de boire de l’eau régulièrement tout au long de la journée, même en l’absence de sensation de soif, de rafraîchir fréquemment le corps à l’aide d’une serviette humide ou en prenant une douche, et d’éviter les sorties non indispensables durant les heures les plus chaudes, entre 12h00 et 16h00. Il conseille par ailleurs de porter un couvre-chef pour se protéger du soleil et de réduire les activités sportives, en particulier les exercices physiques intenses.

En cas de malaise ou de troubles de santé, l’Institut appelle les citoyens à contacter un médecin ou les services de secours en composant le 198.