Huile d’olive : la Tunisie rafle 49 médailles d’or au Concours européen international de Genève

20-04-2026

Parmi plus de 200 marques en compétition, les producteurs tunisiens se distinguent avec un palmarès exceptionnel dans les catégories qualité et santé.

La Tunisie a réalisé une performance remarquable lors du Concours européen et international d’huile d’olive vierge extra (EIOOC), qui s’est tenu à Genève du 14 au 16 avril 2026. Le pays repart avec 49 médailles d’or et 7 médailles d’argent dans la catégorie « Qualité », auxquelles s’ajoutent 12 prix dans la catégorie « Santé », selon l’ambassade de Tunisie en Suisse.

70 marques tunisiennes en lice

Sur les plus de 200 marques internationales engagées dans la compétition, 70 étaient tunisiennes, témoignant du dynamisme et du rayonnement croissant de la filière oléicole nationale à l’échelle mondiale. Les sessions de dégustation se sont déroulées sous la supervision d’un jury international composé d’experts issus de plusieurs pays.

Une compétition à envergure mondiale

Le concours a réuni des participants venus de Turquie, d’Espagne, de Grèce, d’Italie, de France, de Libye, de Croatie, du Portugal, du Maroc, d’Algérie, d’Afrique du Sud, des États-Unis, du Brésil, d’Arabie saoudite, d’Oman et de Jordanie, faisant de cette édition genevoise un rendez-vous de référence pour les professionnels du secteur à l’échelle internationale.

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