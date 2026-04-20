Parlement : le ministre du Transport annonce une plateforme de gestion des taxis et la régulation des applications de mobilité

Lors d’une séance de questions orales à l’Assemblée, Rachid Amri a détaillé les chantiers en cours pour moderniser et encadrer le secteur du taxi.

La séance plénière de ce lundi matin à l’Assemblée des représentants du peuple a été consacrée à seize questions orales adressées au ministre du Transport, Rachid Amri, qui a répondu notamment aux interpellations du député Tarek Mahdi sur la situation du secteur des taxis.

Une plateforme pour simplifier les procédures administratives

Le ministre a assuré que le ministère assure un suivi rigoureux de toutes les informations circulant au sujet du secteur des taxis, qu’il s’agisse de l’octroi des licences ou de la qualité des services. Il a annoncé la mise en place prochaine d’une plateforme numérique dédiée à la gestion des cartes professionnelles et à la simplification des procédures administratives liées aux demandes d’autorisation.

Vers une régulation des applications de mobilité

Rachid Amri a par ailleurs indiqué que le ministère travaille activement à l’élaboration d’un cadre réglementaire encadrant les applications numériques opérant dans le secteur du taxi, un dossier qui cristallise depuis plusieurs années les tensions entre chauffeurs traditionnels et plateformes de mise en relation.