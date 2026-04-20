UGTT : le secteur public réclame des hausses de salaires et dénonce la dégradation des conditions de travail

20-04-2026

La section des administrations et établissements publics de la centrale syndicale appelle à la reprise du dialogue social et annonce une mobilisation pour le 1er mai.

La section des administrations et établissements publics de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a publié ce lundi un communiqué dans lequel elle réclame des augmentations salariales au titre de l’année 2026, afin d’améliorer le pouvoir d’achat des agents du secteur public, tout en appelant au dialogue social comme « choix fondamental pour l’instauration de réformes efficaces et durables ».

Un secteur public en souffrance

Le communiqué dresse un tableau sombre de la situation dans les établissements publics, dénonçant la dégradation des conditions de travail et des normes de santé et de sécurité professionnelle, l’effritement des infrastructures, la faiblesse des moyens et des équipements, ainsi que l’absence de bonne gouvernance. Autant de facteurs qui, selon la centrale, pèsent négativement sur la productivité et la qualité des services rendus aux citoyens.

Mobilisation pour le 1er mai

Par ailleurs, le communiqué annonce que l’UGTT se prépare à organiser un rassemblement ouvrier à l’occasion de la Fête du travail, le 1er mai prochain. La section appelle l’ensemble des structures syndicales et des travailleurs du secteur public à faire preuve de « solidarité et de cohésion pour défendre les droits et les acquis professionnels ».

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