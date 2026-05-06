Huiles végétales : l’Office National de l’Huile lance un appel d’offres international pour 6 000 tonnes

Les offres sont attendues d’ici jeudi, pour une livraison prévue entre le 10 et le 25 juin

L’Office National de l’Huile (ONH) a lancé un appel d’offres international portant sur l’acquisition de jusqu’à 6 000 tonnes d’huiles végétales brutes dégommées, de soja ou de colza. Les soumissionnaires ont jusqu’à jeudi pour déposer leurs offres.

La livraison est prévue en une seule cargaison, entre le 10 et le 25 juin prochain. Aucune restriction d’origine n’est imposée aux fournisseurs, ce qui ouvre l’appel d’offres à un large éventail d’opérateurs internationaux.

L’ONH a par ailleurs précisé que l’huile de colza ne sera retenue qu’à la condition qu’elle soit proposée à un prix inférieur à celui de l’huile de soja. En l’absence d’un tel avantage tarifaire, la préférence ira à l’huile de soja.