Huiles végétales : l’Office National de l’Huile lance un appel d’offres international pour 6 000 tonnes

06-05-2026

Les offres sont attendues d’ici jeudi, pour une livraison prévue entre le 10 et le 25 juin

L’Office National de l’Huile (ONH) a lancé un appel d’offres international portant sur l’acquisition de jusqu’à 6 000 tonnes d’huiles végétales brutes dégommées, de soja ou de colza. Les soumissionnaires ont jusqu’à jeudi pour déposer leurs offres.

La livraison est prévue en une seule cargaison, entre le 10 et le 25 juin prochain. Aucune restriction d’origine n’est imposée aux fournisseurs, ce qui ouvre l’appel d’offres à un large éventail d’opérateurs internationaux.

L’ONH a par ailleurs précisé que l’huile de colza ne sera retenue qu’à la condition qu’elle soit proposée à un prix inférieur à celui de l’huile de soja. En l’absence d’un tel avantage tarifaire, la préférence ira à l’huile de soja.

Fil d'actualités

Saison estivale 2026 : la CTN programme 149 traversées pour 433 000

06-05-2026

Moisson 2026 : la Tunisie mobilise un dispositif national pour sécu

06-05-2026

Justice : la demande de libération de Wadie Jary rejetée, prochain

06-05-2026

Huiles végétales : l’Office National de l’Huile lance

06-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Saison estivale 2026 : la CTN programme 149 traversées pour 433 000 passagers a

06-05-2026

Moisson 2026 : la Tunisie mobilise un dispositif national pour sécuriser sa ré

06-05-2026

Justice : la demande de libération de Wadie Jary rejetée, prochaine audience f

06-05-2026

Huiles végétales : l’Office National de l’Huile lance un appel d&r

06-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025