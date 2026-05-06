Paiement mobile : la BCT lance « TUNPAY », label national pour unifier l’écosystème numérique

La Banque Centrale invite banques, Poste et établissements de paiement à adopter cette identité visuelle commune sur l’ensemble de leurs réseaux

La Banque Centrale de Tunisie (BCT), en concertation avec la Société Monétique Tunisie (SMT), gestionnaire du système de paiement mobile national, a instauré un label unique baptisé « TUNPAY ». Cette initiative vise à unifier l’identité visuelle du paiement mobile en Tunisie, à faciliter l’identification des points d’acceptation et à renforcer la confiance des utilisateurs.

Un label porteur de valeurs d’innovation et d’inclusion

Dans une note publiée le 5 mai 2026 et adressée aux banques, à l’Office National des Postes et aux établissements de paiement, la BCT présente TUNPAY comme l’incarnation de l’innovation, de la sécurité et de l’accessibilité du paiement mobile, au service d’un écosystème financier moderne, inclusif et durable.

Les émetteurs de wallets mobiles — banques, Poste et établissements de paiement — sont invités à adopter ce label en tant qu’identité visuelle nationale et à le déployer sur l’ensemble de leurs réseaux, en l’intégrant à leurs canaux et supports digitaux ainsi qu’auprès de tous leurs points d’acceptation, qu’il s’agisse de commerçants, d’agences ou d’agents de paiement.

Un déploiement accompagné d’une communication ciblée

La BCT insiste sur la nécessité d’associer ce déploiement à une communication grand public structurée, positionnant TUNPAY comme « un repère de confiance, de simplicité et de fiabilité ». L’institut d’émission estime que l’adoption concertée de ce label constitue un levier essentiel pour accélérer la généralisation du paiement mobile à l’échelle nationale.

L’instauration de TUNPAY s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de la BCT en faveur du développement des paiements digitaux et de la promotion des usages numériques auprès de l’ensemble des Tunisiens.