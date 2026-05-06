Moisson 2026 : la Tunisie mobilise un dispositif national pour sécuriser sa récolte céréalière

Quelque 200 centres de collecte, 2 750 moissonneuses et un important réseau logistique déployés pour une récolte attendue à 19 millions de quintaux

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a enclenché, en coordination avec les structures nationales et régionales compétentes, un plan d’action global pour assurer la réussite de la campagne de moisson et de collecte des céréales pour la saison 2026, selon des données recueillies par l’agence TAP.

Une récolte prometteuse dans un contexte de réduction des importations

La récolte céréalière de la saison 2025-2026 est attendue à environ 19 millions de quintaux, contre 20 millions lors de la saison précédente. Après plusieurs années de sécheresse sévère, la Tunisie avait renoué dès la saison 2024-2025 avec des niveaux de production relativement satisfaisants. Dans ce contexte, les autorités misent sur la réussite de cette campagne pour alléger la dépendance du pays vis-à-vis des marchés céréaliers internationaux, sachant que la consommation nationale annuelle est estimée à environ 30 millions de quintaux.

Les superficies emblavées ont atteint quelque 991 000 hectares sur un programme de 1,145 million d’hectares, soit un taux de réalisation de 87 %. Elles se répartissent entre 533 000 hectares de blé dur, 400 000 hectares d’orge, 49 000 hectares de blé tendre et 9 000 hectares de triticale, majoritairement concentrés dans les gouvernorats du Nord.

Intrants, prévention et calibrage des machines

Les besoins nationaux en ficelle agricole ont été évalués à 15 000 tonnes — dont 10 500 tonnes pour le ficelage de la paille et 4 500 tonnes pour le fourrage — les entreprises productrices s’étant engagées à en fournir environ 14 000 tonnes.

Sur le volet prévention des incendies, un programme de nettoyage et d’aménagement des pistes agricoles a été lancé en coordination avec les ministères de l’Équipement et de l’Intérieur. Une campagne de réglage des moissonneuses-batteuses démarrera en mai 2026 et concernera quelque 2 750 machines, dont plus de 1 300 feront l’objet d’un réglage précis afin de limiter les pertes à la récolte. Ce dispositif sera relayé par 17 journées régionales et 50 séances pratiques sur le terrain, entre le 7 mai et le 18 juin 2026.

Un réseau de collecte et une logistique multimodale

Près de 200 centres de collecte agréés ont été recensés, pour une capacité globale estimée à 8 millions de quintaux. Les commissions régionales et la commission technique de l’Office des céréales ont entamé les opérations de contrôle de conformité de ces centres. La liste définitive des collecteurs sera arrêtée au cours de la troisième semaine de mai, les avances financières aux coopératives ayant déjà été versées fin avril.

Pour fluidifier l’acheminement de la récolte vers les minoteries et les silos centraux, le dispositif logistique mobilise 60 wagons sur voie large et 38 wagons sur voie métrique au départ des gouvernorats de Béja, Jendouba et Bizerte, ainsi que pour le déchargement des navires dans les ports de Sfax et de Radès. Le transport routier sera assuré par 400 camions conventionnés avec l’Office des céréales, complétés par 9 camions de l’Office affectés aux évacuations de courte distance dans le Grand Tunis.

Vers l’autosuffisance céréalière

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie nationale plus large visant à renforcer l’autosuffisance en blé dur et en orge, face aux défis climatiques, aux tensions sur les ressources hydriques et aux perturbations persistantes des marchés mondiaux.