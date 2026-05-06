Justice : la demande de libération de Wadie Jary rejetée, prochaine audience fixée au 26 mai

L’ancien président de la Fédération Tunisienne de Football avait été condamné à trois ans de prison en première instance

La chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis a rejeté la demande de mise en liberté de l’ancien président de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), Wadie Jary, ainsi que celle d’autres accusés dans la même affaire. La prochaine audience a été fixée au 26 mai 2026.

Wadie Jary et un coaccusé avaient été condamnés en première instance à des peines d’emprisonnement de respectivement trois et six ans, dans le cadre d’une affaire liée au contrat d’un ancien directeur de la FTF.