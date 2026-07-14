Identifiant national de santé : plus de 9 000 patients déjà enregistrés en Tunisie

La Tunisie poursuit le déploiement de son identifiant national de santé, avec plus de 9 000 patients enregistrés en l’espace de quelques semaines, a annoncé, ce lundi, la direction régionale de la Santé de Tunis.

Réunie ce même jour, la commission de veille chargée de l’identité des patients a dressé un état des lieux du projet, en présence de médecins, de responsables administratifs, de représentants du Centre informatique du ministère de la Santé, ainsi que de spécialistes en intelligence artificielle.

Selon la même source, les participants ont salué les avancées réalisées grâce à la coordination entre les différents intervenants, estimant que le nombre de patients déjà enregistrés témoigne du succès de cette première phase du projet.

Le recours à l’intelligence artificielle pour fiabiliser les données

La réunion a également permis de définir les prochaines étapes, notamment le recours à l’intelligence artificielle afin de réduire les cas de doublons dans les enregistrements et d’améliorer la fiabilité ainsi que la qualité des bases de données sanitaires. L’objectif final est de mettre en place une identité numérique de santé unique pour chaque patient.

À l’issue de ses travaux, la commission a approuvé un plan d’action qui sera d’abord mis en œuvre à titre pilote à l’hôpital universitaire La Rabta, avant une généralisation progressive à l’ensemble des établissements hospitaliers du pays, dans le cadre de la modernisation du système d’identité sanitaire numérique.