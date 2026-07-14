Le ministère de la Santé rappelle que les crèmes solaires n’offrent pas une protection totale contre le soleil

14-07-2026

Le ministère de la Santé a tenu à rappeler que les crèmes solaires ne garantissent pas une protection complète contre les rayons du soleil, appelant les citoyens à éviter toute exposition directe entre 11h00 et 16h00, heures de forte intensité, et à privilégier le port de vêtements protecteurs, de chapeaux et de lunettes de soleil.

Le ministère a par ailleurs formulé, ce jour, plusieurs recommandations concernant le choix et l’utilisation adéquate des crèmes solaires: 

 

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