L’ARP poursuit l’examen de deux projets de loi relatifs à des accords de garantie avec la BIRD

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) poursuivra, ce mardi à partir de 10h00, en séance plénière, l’examen de deux projets de loi.

Le premier concerne l’approbation de l’accord de garantie signé le 3 novembre 2025 entre la Tunisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), relatif au prêt accordé à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) pour contribuer au financement du Programme d’amélioration de l’efficacité, de la performance et de la gouvernance du secteur de l’énergie en Tunisie.

Le second projet de loi porte sur l’approbation d’un second accord de garantie, également signé le 3 novembre 2025 entre la Tunisie et la BIRD — agissant cette fois en qualité d’entité d’exécution du Fonds pour les technologies propres (Clean Technology Fund, CTF). Cet accord concerne un prêt destiné à la STEG, visant à contribuer au financement d’un programme d’amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie en Tunisie.