Incendies : le ministre de l’Agriculture appelle à une vigilance renforcée avant le pic de l’été

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a plaidé lundi pour un renforcement de la vigilance et des moyens d’intervention contre les incendies, alors que la saison estivale entre dans sa phase la plus critique, marquée par des températures en forte hausse.

396 départs de feu depuis le 1er mai

À l’occasion d’une réunion consacrée au point sur la situation des incendies à l’échelle nationale, les autorités ont fait état de 396 départs de feu recensés entre le 1er mai et le 22 juin. Dans leur grande majorité, ces incendies ont pu être circonscrits rapidement, grâce à la mobilisation des équipes d’intervention et à une coordination efficace entre les différents services impliqués.

Des dégâts limités sur les cultures et les forêts

D’après les chiffres présentés lors de la réunion, environ 147 hectares de grandes cultures — essentiellement du blé et de l’orge — ont été touchés, de même que 43 hectares de forêts et de zones boisées. Les dommages se sont également étendus, dans une moindre mesure, à 15 hectares de céréales et à cinq hectares de légumineuses.

La technologie au service de la prévention

Le directeur général des Forêts a mis en avant l’apport de la plateforme électronique de suivi des incendies, qui permet de détecter rapidement les incidents et d’améliorer la coordination des secours. Les participants ont par ailleurs insisté sur l’importance des patrouilles conjointes menées avec la Garde nationale, ainsi que sur le recours aux drones pour assurer une surveillance préventive du territoire.

En conclusion, le ministre a appelé à maintenir les efforts de prévention, dans l’objectif de préserver les ressources forestières, la production agricole et la sécurité des populations.