InfertilitÃ© en Tunisie : Un dÃ©fi mÃ©dical et socioculturel complexe

Infertilité en Tunisie : Un défi médical et socioculturel complexe

L’infertilité, définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme l’incapacité d’un couple à concevoir après une année de rapports sexuels non protégés, touche 10 à 15 % des couples dans le monde. En Tunisie, cette réalité demeure un sujet sensible, exacerbé par des pressions sociales et culturelles. Cet article explore les multiples facettes de cette problématique, grâce aux éclairages du Professeur Mechaal Mourali, Gynécologue et Chef du service obstétrique de la maternité de Bizerte, et d’Anas Laouini, Psychologue et sexologue à Tunis.

Les causes multiples de l’infertilité

Les facteurs influençant la fertilité sont nombreux et variés. Le retard dans l’âge du mariage, qui dépasse souvent 30 ans en Tunisie, constitue une cause majeure. « La fertilité féminine décline naturellement avec l’âge en raison de l’épuisement des follicules ovariens. À partir de 40 ans, les chances de conception diminuent considérablement », souligne le Pr Mourali.

Les infections sexuellement transmissibles (IST) jouent également un rôle prépondérant. La moyenne d’âge des premiers rapports sexuels en Tunisie, située entre 16 et 17 ans, contraste avec celle du mariage. Cette réalité, combinée à un usage limité des moyens de protection, augmente le risque de complications comme l’obstruction tubaire chez la femme et une diminution de la qualité du sperme chez l’homme.

À ces facteurs biologiques s’ajoutent des influences environnementales croissantes : perturbateurs endocriniens, pollution atmosphérique, stress, alimentation déséquilibrée ou consommation de substances nocives comme le tabac et l’alcool. « Les études récentes montrent que ces éléments pourraient réduire significativement les taux de conception dans les décennies à venir », avertit le Pr Mourali.

Une responsabilité partagée au sein du couple

Contrairement aux idées reçues, l’infertilité n’est pas uniquement l’affaire de la femme. « Il est essentiel d’évaluer les deux partenaires, car l’infertilité est celle du couple », insiste le Pr Mourali. En Tunisie, les centres de procréation médicalement assistée (PMA) voient une demande en forte hausse, attirant même une clientèle internationale grâce aux avancées technologiques locales.

Les solutions médicales : de l’insémination à la FIV

Le parcours de soins commence par une recherche étiologique approfondie pour identifier les causes précises. Les premières étapes incluent des conseils pour adopter un mode de vie sain et des traitements de stimulation ovarienne. Si ces approches échouent, l’insémination artificielle ou la fécondation in vitro (FIV) sont proposées. « La FIV offre un taux de réussite d’environ 30 %, mais reste coûteuse et émotionnellement exigeante », précise le Pr Mourali.

Les impacts psychologiques : une souffrance invisible

Sur le plan psychologique, l’infertilité engendre tristesse, anxiété et perte de confiance en soi. « Beaucoup de femmes infertiles se sentent inutiles et en viennent à détester leur corps », explique Anas Laouini. Ces émotions peuvent mener à une dépression profonde, à des troubles anxieux et, dans certains cas, à des comportements autodestructeurs.

Les pressions familiales aggravent souvent la situation. Les questions indiscrètes ou les conseils non sollicités créent un stress supplémentaire. « Dans une société à forte composante patriarcale, ces pressions peuvent isoler les couples et endommager leurs relations familiales », ajoute Laouini.

Une bataille entre science et société

En Tunisie, l’infertilité met en lumière un enjeu essentiel : la nécessité d’une prise en charge holistique, alliant progrès médicaux et soutien psychologique. Elle soulève également des questions sociétales plus larges sur les attentes envers les couples et la place de la parentalité dans l’accomplissement personnel.

Face à la montée des cas d’infertilité, les efforts pour sensibiliser et accompagner les couples doivent s’intensifier, afin de réduire les tabous et d’offrir un réel espoir à ceux qui se battent pour concevoir.

