Interruption des communications dans la Bande de Gaza : Un deuxième jour de déconnexion totale

La coupure totale des communications et des services Internet persiste pour le deuxième jour consécutif dans le centre et le sud de la bande de Gaza, ainsi que dans certaines parties de la ville de Gaza, en raison de l’agression israélienne dévastatrice en cours.

Hier, le ministère des Communications et des Technologies de l’Information a annoncé une interruption complète de tous les services de communication et d’Internet pour les fournisseurs Paltel et Ooredoo dans le centre et le sud de la bande de Gaza en raison de l’agression en cours.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir perdu tout contact avec son personnel dans la bande de Gaza et avec toutes ses équipes travaillant sur le terrain, en raison de la coupure totale des réseaux de communication fixes, cellulaires et Internet par les autorités d’occupation. Il s’agit de la cinquième interruption depuis le début de l’agression, mettant en lumière l’impact dévastateur sur les opérations humanitaires et la communication vitale dans la région.

Gnetnews