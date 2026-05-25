Intoxication alimentaire collective Ã Gafsa : 44 personnes touchÃ©es aprÃ¨s la consommation de pÃ¢tisseries

Le commerce mis en cause fermÃ© Ã titre prÃ©ventif, une enquÃªte judiciaire ouverte

Le service des urgences du CHU Hussein Bouzaiane de Gafsa a pris en charge 44 personnes victimes d’une intoxication alimentaire collective depuis dimanche, toutes ayant consommÃ© des pÃ¢tisseries provenant d’un mÃªme commerce de Gafsa-ville. Douze d’entre elles ont Ã©tÃ© hospitalisÃ©es ; leur Ã©tat est dÃ©crit comme stable, selon le directeur de l’Ã©tablissement, Ridha Mohamedi, citÃ© par l’agence TAP.

Le coordinateur rÃ©gional de l’Instance nationale de la sÃ©curitÃ© sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) Ã Gafsa, Omar Abdelli, a indiquÃ© que des Ã©chantillons de pÃ¢tisseries ont Ã©tÃ© prÃ©levÃ©s dans le commerce incriminÃ© en vue d’analyses bactÃ©riologiques destinÃ©es Ã identifier l’agent pathogÃ¨ne responsable. Dans l’attente des rÃ©sultats, l’espace de fabrication et de vente a Ã©tÃ© fermÃ© Ã titre prÃ©ventif.

Sur le plan judiciaire, le parquet du tribunal de premiÃ¨re instance de Gafsa a autorisÃ© l’ouverture d’une enquÃªte par les services du poste de sÃ»retÃ© nationale de Gafsa-ville, afin de dÃ©terminer les circonstances exactes de l’incident et d’en Ã©tablir les responsabilitÃ©s.