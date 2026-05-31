EST-Christian Bracconi : Â«Â S’il le faut, je suis prÃ©sentÂ Â»

31-05-2026

Huit matchs. Huit victoires. Le bilan de Christian Bracconi sur le banc de l’Esperance Sportive de Tunis est totalement positif. interrogÃ© au terme de la finale de la Coupe, il a dÃ©clarÃ© : Â«Â Je suis content pour les joueurs qui sont complÃ¨tement Ã©puisÃ©s. Me concernant, je tiens Ã  prÃ©ciser que je suis certes formateur mais je n’ai pas dis que je ne suis pas entraÃ®neur. Si on a besoin de moi,je suis prÃ©sentÂ Â».

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