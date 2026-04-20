Japon : un séisme de magnitude 7,4 déclenche une alerte tsunami sur le nord du pays

Des vagues atteignant 80 centimètres ont déjà été enregistrées dans la préfecture d’Iwate. Les autorités appellent à une évacuation immédiate des zones côtières.

Un violent séisme de magnitude 7,4 a frappé le nord du Japon ce lundi en fin d’après-midi, déclenchant une alerte tsunami avec des vagues pouvant atteindre trois mètres, selon l’Agence météorologique japonaise (JMA).

Un séisme ressenti jusqu’à Tokyo

La secousse s’est produite à 16h53 heure locale (7h53 GMT) dans les eaux du Pacifique, au large du nord de la préfecture d’Iwate. D’une intensité rare, elle a été ressentie jusqu’à Tokyo, à plusieurs centaines de kilomètres de l’épicentre, faisant osciller de grands immeubles dans la capitale.

Des vagues déjà observées sur le littoral

Quarante et une minutes après le séisme, une première vague de 70 centimètres a déferlé sur un port de Kuji, dans la préfecture d’Iwate, suivie deux minutes plus tard d’une seconde atteignant 80 centimètres, selon les relevés de la JMA.

Évacuation immédiate ordonnée

L’Agence météorologique japonaise a appelé la population à quitter sans délai les zones côtières et les abords des cours d’eau pour rejoindre des hauteurs ou des bâtiments d’évacuation. Elle a précisé que les vagues du tsunami pourraient frapper à plusieurs reprises et que les consignes de sécurité resteraient en vigueur jusqu’à la levée officielle de l’alerte. La chaîne de télévision publique NHK a immédiatement interrompu ses programmes pour couvrir l’événement en direct.