Éclipse totale du 2 août 2027 : la Tunisie lance ses préparatifs pour « l’éclipse du siècle »

Le ministre de l’Enseignement supérieur a présidé la première réunion du comité d’organisation de cet événement astronomique exceptionnel, qui n’a pas de précédent en Tunisie depuis plus d’un siècle.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, a présidé le 16 avril 2026, à la Cité des Sciences de Tunis, la première réunion du comité de coordination, de préparation et de suivi de l’éclipse totale du soleil prévue le 2 août 2027. La rencontre s’est tenue en présence de Mounir El Ayadi, directeur général par intérim de la Cité des Sciences, et des membres du comité d’organisation.

Un événement aux dimensions multiples

La réunion a été l’occasion de présenter la composition et les missions du comité, ainsi qu’un exposé scientifique sur le phénomène. Le ministre a souligné l’importance capitale de cet événement pour la Tunisie, mettant en avant ses dimensions scientifiques, culturelles, éducatives, touristiques et économiques. Il a appelé à une mobilisation collective et à une coordination étroite avec toutes les parties concernées pour garantir le succès de cette manifestation astronomique d’envergure.

« L’éclipse du siècle » : un phénomène inédit depuis 1905

L’éclipse totale du 2 août 2027 est considérée parmi les phénomènes astronomiques les plus rares que la Tunisie ait jamais eu à vivre. Le pays n’avait pas connu pareil événement depuis l’éclipse totale qui avait traversé l’Afrique du Nord en 1905, et il faudra attendre le 12 septembre 2053, puis le 21 avril 2088, pour qu’une telle éclipse se reproduise sur le territoire tunisien.

Un grand nombre de gouvernorats se trouveront sur le tracé de l’ombre totale de la Lune, pour une durée de totalité dépassant cinq minutes. La durée totale du phénomène atteindra environ 5 heures et 12 minutes, ce qui en fait l’une des éclipses les plus longues de l’histoire moderne de l’humanité.

Un spectacle céleste hors du commun

Surnommée « l’éclipse du siècle », cette éclipse totale verra le disque lunaire occulter intégralement celui du soleil pendant près de six minutes, plongeant temporairement les régions concernées dans l’obscurité et rendant visible la couronne solaire, ce halo lumineux habituellement invisible à l’œil nu.