Jarda n’a aucun doute : « Nous sommes dans la cour des grands »

Qualifié avec son équipe au second tour éliminatoire de la C3, le coach de l’Union Sportive de Monastir s’est montré fier de ses joueurs et de leurs performances depuis plusieurs mois. Pour Lassaâd Jarda, cette qualification confirme que le championnat de Tunisie est d’un très bon niveau et a souligné : « L’USMo est entré dans la cour des grands en Tunisie, mais aussi en Afrique. Notre prochain adversaire ? Al Ahly Tripoli est une bonne équipe, mais nous y penserons après notre premier match en championnat contre le CS Sfaxien ».

