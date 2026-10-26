Jendouba : Secousse tellurique de magnitude 3,5 à Béni Mtir

26-10-2026

L’Institut national de la météorologie (INM) a fait état d’une secousse tellurique de magnitude 3,5 sur l’échelle de Richter. La secousse a été enregistrée, lundi 26 octobre 2026, à 11h02, dans le gouvernorat de Jendouba, par les stations de surveillance sismique.

Selon les premières analyses, l’épicentre de la secousse a été localisé à 36,83 degrés de latitude et 8,85 degrés de longitude, dans la zone située au nord- est de la région de Béni Mtir. D’après l’INM, la secousse a été ressentie par les habitants de la région.

Fil d'actualités

Jendouba : Secousse tellurique de magnitude 3,5 à Béni Mtir

26-10-2026

Présidentielle au Brésil : Lula réélu avec 51,8 % des voix face

26-10-2026

Libye : Tunisie, Algérie et Égypte plaident pour des élections si

26-10-2026

Coopération bilatérale : Nafti reçu à Alger par le président Te

26-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

Foot Tunisie Reportage – La canicule : Stades vides, aber
Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti

Fil d'actualités

Jendouba : Secousse tellurique de magnitude 3,5 à Béni Mtir

26-10-2026

Présidentielle au Brésil : Lula réélu avec 51,8 % des voix face à Flavio Bo

26-10-2026

Libye : Tunisie, Algérie et Égypte plaident pour des élections simultanées e

26-10-2026

Coopération bilatérale : Nafti reçu à Alger par le président Tebboune

26-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025