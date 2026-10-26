Jendouba : Secousse tellurique de magnitude 3,5 à Béni Mtir

L’Institut national de la météorologie (INM) a fait état d’une secousse tellurique de magnitude 3,5 sur l’échelle de Richter. La secousse a été enregistrée, lundi 26 octobre 2026, à 11h02, dans le gouvernorat de Jendouba, par les stations de surveillance sismique.

Selon les premières analyses, l’épicentre de la secousse a été localisé à 36,83 degrés de latitude et 8,85 degrés de longitude, dans la zone située au nord- est de la région de Béni Mtir. D’après l’INM, la secousse a été ressentie par les habitants de la région.