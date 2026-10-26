Présidentielle au Brésil : Lula réélu avec 51,8 % des voix face à Flavio Bolsonaro

Contre toute attente, Luiz Inacio Lula da Silva a remporté la présidentielle brésilienne avec 51,8 % des suffrages, devant Flavio Bolsonaro, pourtant arrivé en tête au premier tour. Le camp de l’opposition demande l’annulation du scrutin, tandis que les marchés pourraient réagir fortement.

Un quatrième mandat arraché au second tour

Le président brésilien a été réélu dimanche 25 octobre au soir. « Ce sera mon meilleur et mon dernier mandat », a-t-il déclaré, remerciant « tous ceux qui ont lutté jour et nuit pour la démocratie ». Il entamera ainsi son quatrième mandat, après avoir été élu à trois reprises. Face à lui, Flavio Bolsonaro, candidat de l’opposition et fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, avait pourtant devancé Lula au premier tour.

Un Parlement dominé par la droite conservatrice

Lula devra toutefois composer avec un Parlement qui lui sera défavorable à partir de janvier 2027. Lors des législatives du 4 octobre, le Parti libéral d’extrême droite de Flavio Bolsonaro est devenu la première force politique du pays, avec 121 députés sur 513 et 28 sénateurs sur 81. Avec les cinq partis qui soutiennent le candidat de l’opposition, la droite conservatrice détient la majorité dans les deux chambres : 286 députés (55,8 %) et 51 sénateurs (63 %). Le camp progressiste, qui réunit le Parti des travailleurs et six formations alliées, n’a obtenu que 124 députés et 15 sénateurs.

Pour Thais Pavez, chercheuse à l’université de Sao Paulo, « Lula va gouverner dans des conditions extrêmement hostiles ». Selon elle, le chef de l’État tentera d’élargir son alliance au centre droit afin d’isoler le bolsonarisme, ce qui supposera « toute une série de concessions ».

Avec AFP