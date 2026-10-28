CL-AFR : Voici la composition des quatre groupes

28-10-2026

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique 2026-27 a livré son verdict. Les deux représentants tunisiens sont séparés.

L’Espérance de Tunis hérite du groupe A, avec Petro de Luanda (Angola), FC Nouadhibou (Mauritanie) et Wiliete SC (Angola).

Le Club Africain tombe dans le groupe B, sans doute le plus relevé : il y retrouve le Zamalek, les Young Africans de Tanzanie et le MC Alger.

Le groupe C réunit la RS Berkane, Simba SC, Orlando Pirates et Colombe Sportive. Le groupe D oppose Pyramids FC, Al Hilal (Soudan), Horoya AC et le MAS de Fès.

Coup d’envoi le 27 novembre, et la phase de groupes se termine le 24 janvier.

Fil d'actualités

Jendouba : une camionnette glisse sur la route de Bulla Regia, douze

28-10-2026

CL-AFR : Voici la composition des quatre groupes

28-10-2026

Coupe de la CAF : Voici la composition des groupes

28-10-2026

Sousse : Apparition de la tuberculose des oliviers

28-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

C1-AFR CL-AFR : Voici la composition des quatre groupes
C1-AFR Analyse : Le Club Africain a passé son crash-test
C1-AFR Formation rentrante du Club Africain face au TP Ma
C1-AFR CL-AFR : L’Espérance, encore et toujours !

Fil d'actualités

Jendouba : une camionnette glisse sur la route de Bulla Regia, douze blessés do

28-10-2026

CL-AFR : Voici la composition des quatre groupes

28-10-2026

Coupe de la CAF : Voici la composition des groupes

28-10-2026

Sousse : Apparition de la tuberculose des oliviers

28-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025