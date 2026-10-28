CL-AFR : Voici la composition des quatre groupes

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique 2026-27 a livré son verdict. Les deux représentants tunisiens sont séparés.

L’Espérance de Tunis hérite du groupe A, avec Petro de Luanda (Angola), FC Nouadhibou (Mauritanie) et Wiliete SC (Angola).

Le Club Africain tombe dans le groupe B, sans doute le plus relevé : il y retrouve le Zamalek, les Young Africans de Tanzanie et le MC Alger.

Le groupe C réunit la RS Berkane, Simba SC, Orlando Pirates et Colombe Sportive. Le groupe D oppose Pyramids FC, Al Hilal (Soudan), Horoya AC et le MAS de Fès.

Coup d’envoi le 27 novembre, et la phase de groupes se termine le 24 janvier.