Coupe de la CAF : Voici la composition des groupes

28-10-2026

Le tirage au sort des groupes de la Coupe de la CAF 2026/2027 vient d’être effectué. 

Le Groupe 1 réunit des formations de renom comme Al Ahly d’Égypte et le Raja CA du Maroc, aux côtés de l’ASKO de Kara du Togo et du Primeiro de Agosto d’Angola.

Dans le Groupe 2, on retrouve le FAR Rabat du Maroc, l’Azam FC de Tanzanie, l’Al Ahly Tripoli de Libye et le Durban City FC d’Afrique du Sud.

Le Groupe 3 comprend le CR Belouizdad d’Algérie, le Maniema Union de la RD Congo, le Singida Fountain Gate FC de Tanzanie et les Red Arrows de Zambie.

Enfin, le Groupe 4 est composé de l’USM Alger d’Algérie, du CS Sfaxien de Tunisie, des Black Bulls du Mozambique et du Real Bamako du Mali.

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