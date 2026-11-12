Jensen Huang quitte la direction de Nvidia après 33 ans

12-11-2026

C’est un départ aussi brutal qu’inattendu. Jensen Huang a démissionné jeudi 12 novembre de son poste de directeur général de Nvidia, qu’il dirigeait depuis la création du groupe en 1993. Il quitte aussi la présidence et le conseil d’administration, avec effet immédiat.

Cette décision fait suite à des révélations sur deux relations extraconjugales. Le week-end des 7 et 8 novembre, l’homme de 63 ans avait reconnu avoir été « infidèle à sa femme ». L’une de ces liaisons impliquait Alice Huang, une cadre chinoise soupçonnée par le renseignement américain d’espionner pour Pékin, ce que la Chine dément catégoriquement. Mercredi, le New York Times a évoqué une seconde relation, avec une subordonnée, la vice-présidente Kimberly Powell. Nvidia n’a donné aucun motif officiel à ce départ.

La directrice financière, Colette Kress, assure l’intérim pendant que le conseil cherche un successeur, en interne comme à l’extérieur. Harvey Jones, ancien patron de Synopsys, prend la présidence. Sur les marchés, l’annonce a été mal accueillie : l’action Nvidia plongeait de plus de 11 % avant l’ouverture de Wall Street. 

Source : TV5 Monde

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