Justice : la ministre inaugure la clinique du personnel pénitentiaire à La Rabta

Leila Jaffel a présidé cet après-midi l’ouverture de la nouvelle structure de soins dédiée aux cadres et agents de l’Administration pénitentiaire et de leurs familles.

La ministre de la Justice, Leila Jaffel, a présidé cet après-midi l’inauguration de la clinique des personnels de l’Administration générale des prisons et de la rééducation, sise à La Rabta. La cérémonie s’est tenue en présence du chef de cabinet de la ministre, du membre du cabinet chargé du système pénitentiaire et de rééducation, du président de l’Administration générale des prisons et de la rééducation, ainsi que de hauts cadres de l’institution.

La ministre a visité les différents services de la structure, passé en revue les équipements disponibles et échangé avec le personnel médical et paramédical en poste.

A l’issue de sa visite, Leila Jaffel a salué cette nouvelle infrastructure qu’elle a qualifiée d’acquis important pour le corps pénitentiaire, soulignant la nécessité de renforcer de tels services de santé au bénéfice des agents et de leurs familles. Elle a également appelé à veiller à la bonne utilisation et à la préservation des équipements de la clinique.