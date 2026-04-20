Agriculture : le ministère et la BTS signent une convention de 10 millions de dinars en faveur des petits agriculteurs

Un programme de crédits saisonniers à taux fixe de 5 %, sans apport personnel ni garanties réelles, est lancé pour soutenir les exploitants agricoles à faibles revenus avant la fin de la campagne.

Le ministère de l’Agriculture et la Banque tunisienne de solidarité (BTS) ont signé ce lundi un contrat-programme portant sur l’ouverture d’une ligne de financement de 10 millions de dinars, destinée à l’octroi de crédits saisonniers au profit des petits agriculteurs.

Des conditions d’accès simplifiées

Pour bénéficier de ce programme, le demandeur doit exercer l’activité agricole à titre principal et être âgé de moins de 70 ans. Sont explicitement exclus du dispositif les fonctionnaires du secteur public ou privé, les professions libérales, ainsi que toute personne pour laquelle l’agriculture constitue une activité secondaire.

Le programme se distingue par l’absence d’exigence d’apport personnel et de garanties réelles, avec un taux d’intérêt bancaire fixe plafonné à 5 %. Le remboursement s’effectue en une seule échéance, fixée au plus tard au 31 mars 2027, soit à la fin de la saison agricole en cours.

Un dispositif d’accompagnement technique

Aux termes de la convention, le ministère de l’Agriculture s’engage à effectuer les visites de terrain nécessaires, à instruire techniquement les dossiers et à assurer le suivi, l’encadrement et l’accompagnement des bénéficiaires. La BTS, de son côté, prend en charge l’étude des dossiers selon ses procédures internes, le déblocage des fonds et l’information régulière des services centraux du ministère sur l’état d’avancement du programme, tout en veillant au recouvrement des montants décaissés.