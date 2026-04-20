Tunisie : les énergies renouvelables atteignent 9% du mix électrique national

Le Secrétaire d’État à la Transition énergétique dresse un bilan positif en marge de l’inauguration de la centrale solaire de Tozeur

Le Secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Wael Chouchane, a annoncé que la part des énergies alternatives dans le mix de production électrique national a désormais atteint 9%, après l’entrée en exploitation de plusieurs projets d’envergure.

Une centrale de 50 MW inaugurée à Tozeur

Cette déclaration a été faite en marge de l’inauguration d’une nouvelle centrale de production d’électricité solaire photovoltaïque d’une capacité de 50 mégawatts à Tozeur. Ce projet s’inscrit dans une série de stations solaires représentant une capacité totale de 500 mégawatts, approuvée dans le cadre du système de concession et répartie sur cinq gouvernorats : Tataouine (200 MW), Tozeur (50 MW), Sidi Bouzid (50 MW), Kairouan (100 MW) et Gafsa (100 MW).

Cap sur 35% d’énergies renouvelables d’ici 2030

Wael Chouchane a rappelé que ces projets s’inscrivent pleinement dans la stratégie nationale visant à réduire la dépendance au gaz naturel dans la production électrique et à porter la part des énergies renouvelables à 35% du mix énergétique national à l’horizon 2030.