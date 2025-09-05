Kairouan : le ministre des Affaires religieuses réunit les directeurs régionaux pour préparer la rentrée dans les Kotteb

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a présidé, mardi 3 septembre 2025 au siège du gouvernorat de Kairouan, une réunion de travail avec les directeurs régionaux des affaires religieuses, en présence de la cheffe de cabinet du ministère, Ghofrane Sahli.

Le ministre a salué les efforts des cadres et agents du département dans l’organisation des festivités du Mouled Ennabaoui, avec plus de 10 121 activités organisées à travers le pays.

Il a également insisté sur la nécessité de bien préparer la rentrée scolaire dans les école coraniques, qui accueillent des milliers d’enfants dans les cycles préscolaire et préparatoire. M. Bouhali a recommandé de veiller à l’entretien des locaux (nettoyage, peinture, aménagement) et à l’équipement adapté aux besoins des enfants, tout en harmonisant les programmes avec ceux de l’enseignement préscolaire dispensés dans les jardins d’enfants et les écoles primaires, tout en préservant la spécificité de l’enseignement du Coran et des hadiths.

Le ministre a par ailleurs appelé à renforcer la coordination avec les différentes parties prenantes en vue de la préparation du mois de Ramadan et de la saison du pèlerinage (Hajj).

De son côté, Mme Sahli a exhorté les directions régionales à accélérer le traitement des dossiers, à améliorer l’accueil et l’orientation des citoyens, et à dresser un tableau des besoins en matière de formation et de séminaires pour améliorer les performances des cadres. Elle a également rappelé l’importance de l’encadrement des lieux de culte et de l’accompagnement des personnels religieux.

Les directeurs régionaux ont, pour leur part, présenté un état des lieux de la gestion des affaires religieuses dans leurs gouvernorats ainsi que leurs principales préoccupations.

Gnetnews