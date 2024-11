KaÃ¯s SaÃ¯ed appelle Ã  des rÃ©formes profondes et Ã  la prÃ©servation des biens confisquÃ©s

Kaïs Saïed appelle à des réformes profondes et à la préservation des biens confisqués

Le président de la République, Kaïs Saïed, a insisté, lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, ce jeudi 21 novembre 2024 au Palais de Carthage, sur la nécessité de redoubler d’efforts dans tous les secteurs et de proposer des solutions profondes aux défis rencontrés, mettant un terme aux pratiques de gestion temporaires et inefficaces.

Le chef de l’État a souligné que les législations en cours d’élaboration doivent répondre aux aspirations des Tunisiens et refléter la nouvelle phase historique que traverse le pays. Il a rappelé à chaque responsable, quel que soit son niveau, l’importance de garder à l’esprit les difficultés vécues par les citoyens et d’œuvrer pour des réformes structurelles, éloignées des solutions superficielles.

Pas de tolérance pour les dysfonctionnements

Kaïs Saïed a fermement déclaré qu’il ne saurait y avoir de tolérance envers les responsables qui entravent la fourniture des services publics. Toute pratique délibérée de ce genre entraînera des conséquences juridiques pour les auteurs, a-t-il averti.

Régularisation des biens confisqués

Le président a également abordé la gestion des biens confisqués, appelant à mettre un terme à leur dégradation et à instaurer un cadre légal garantissant leur retour à l’État et au peuple tunisien. Il a dénoncé les pratiques qui ont conduit à la dévalorisation de ces biens dans le but de les céder à des prix dérisoires, qualifiant ces actes de crimes graves nécessitant des poursuites rigoureuses.

