Kais saied effectue une visite inopinée à Sidi Hassine (Sijoumi)

Le président de la République, Kaïs Saïed a effectué vendredi 11 juin 2021, une visite inopinée au quartier de Sidi Hassine (Sijoumi), théâtre de violences policières perpétrées sur un adolescent de la région, ayant suscité l’indignation de l’opinion publique dans le pays.

Lors de sa visite, Kaïs Saïed a exprimé sa colère face aux abus qui se sont produits et a souligné la nécessité de parvenir à un équilibre entre la liberté et la sécurité. « L’institution sécuritaire doit s’acquitter de ses responsabilités en matière de protection des biens et de la lutte contre la criminalité en respectant les citoyens, leur dignité, leurs droits et leurs libertés », a fait savoir un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat a également précisé que les violations enregistrées sont des cas isolés, assurant que cette relation d’hostilité entre les sécuritaires et la population, est inacceptable.

En visitant le quartier de Sidi Hassine (Sijoumi), Kaïs Saïed a aussi rencontré les habitants pour s’informer de leurs préoccupations et suggestions.

Gnetnews