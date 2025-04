KaÃ¯s SaÃ¯ed et Abdelhamid Dbeibah Ã©changent leurs vÅ“ux et rÃ©affirment la coopÃ©ration tuniso-libyenne

Kaïs Saïed et Abdelhamid Dbeibah échangent leurs vœux et réaffirment la coopération tuniso-libyenne

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu par téléphone, mercredi 2 avril 2025, avec le chef du gouvernement d’unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah. Au cours de cette conversation, les deux dirigeants ont échangé leurs vœux à l’occasion de l’Aïd el-Fitr.

L’entretien a également été l’occasion de réaffirmer la solidité des relations fraternelles entre la Tunisie et la Libye et d’exprimer la volonté commune de les renforcer dans divers domaines. Les discussions ont notamment porté sur la coopération bilatérale, avec un accent particulier sur la facilitation du passage des citoyens et des marchandises entre les deux pays.

Gnetnews